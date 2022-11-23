انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة : سقوط أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير عاجل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل قليل بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات جمهورية مصر العربية.وجاء التحذير العاجل من هيئة الأرصاد من سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية في الساعات القادمة، وذلك بعد رصد الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة.

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار جنوب سيناء وخليج العقبة والتي سوف تكون حدتها متوسطة بالتحديد على حلايب – مرسى علم في البحر الأحمر، والتي قد تكون رعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد إلى شلاتين مع تقدم الوقت،

وأضافت أنه من الموقع أن يكون هناك أمطار خفيفة أقصى جنوب البلاد والبتحديد على المجرى الملاحى لبحيرة ناصر.