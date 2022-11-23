انت الان تتابع خبر تعليق مصر على الاعتداءات الإيرانية والتركية المستمرة على سوريا والعراق: نتابع بقلق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المتحدث الرسمي باسم زارة الخارجية السفير احمد أبو زيد بالكشف عن تعليق مصر على الاعتداءات الإيرانية والتركية المستمرة على سوريا والعراق، وهي من ابرز الأشياء التي شغلت بال الكثيرين في كافة انحاء العالم.

وقال أبو زيد “إن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر تتابع بشكل مستمر التطورات باهتمام كبير طوال الساعة، وهي تطالب باستمرار بخفض التصعيد لحقن الدماء، وهذا لتجنب المنطقة الكثير من العوامل التي تتعلق بعدم الاستقرار.