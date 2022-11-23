قومى المرأة والاتحاد الأوروبى ينفذان تدريبا للسيدات فى المنيا

جدة - نرمين السيد - نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، فى إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية ، تدريبا لريادة الأعمال بمحافظة المنيا بقرية دير مواس مستهدفا سيدات القرية اللاتى شاركن فى تدريب الحرف اليدوية.





وأشار المجلس فى بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التدريب يأتى ضمن برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead، ويهدف إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن متناهية الصغر.

وأوضح أن التدريب تضمن العديد من الموضوعات المهمة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.

ولفت إلى تنفيذ، على هامش التدريب، جلسة دوائر حكى مع الأطفال بهدف غرس القيم الايجابية والمواطنة لديهم، ومناقشة أضرار ودوافع الهجرة غير الشرعية عن طريق الرسم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.