العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر: مصر تتحول إلى الطاقة النظيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - قالت الدكتورة داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، إن الهيدروجين الأخضر ينتج طاقة نظيفة، وتلك الطاقة تنتج عن تحليل الكهرباء للماء، ولا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية، وعند حرقه يتحول إلى بخار، بالتالي هو صديق للبيئة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر لديها مصادر طاقة طبيعية كثيرة، فلدينا أكبر محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بالإضافة لمحطات الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر ينتج من الطاقة والنظيفة والرياح والطاقة الشمسية".

وقالت: "مصر تسعى إلى التحول نحول الطاقة الخضراء، وهو ما سيجعل هناك طلبا عالميا على الهيدروجين، باعتباره خاليا من الانبعاثات الكربونية".