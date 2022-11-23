إسبانيا ضد كوستاريكا.. مهرجان أهداف للماتادور في الشوط الأول "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول أمام كوستاريكا، متقدما بثلاثية دون مقابل، سجلهم أولمو وأسينسيو وتوريس، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

البداية كانت مع الدقيقة 12، حيث تبادل جافي تمرير الكرة مع داني أولمو واستلم الأخير الكرة بعد تمريرة رائعة من جافي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه لتمر الكرة لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 21 عزز الماتادور من تقدمه بالهدف الثاني، حينما أرسل جوردي ألبا تمريرة عرضية من جهة اليسار وسددها اللاعب أسينسيو من داخل منطقة الجزاء مباشرة ومرت على يسار الحارس نافاس لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 30، تحصل الأسبان على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب جوردي ألبا عن طريق اللاعب أوسكار دوارتي داخل منطقة الجزاء، ترجمها فيران توريس لهدف ثالث لمنتخب بلاده.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي: "حراسة المرمى: أوناي سيمون، والدفاع: داني كارباخال – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا، والوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري، والهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو"

بينما جاء تشكيل كوستاريكا أمام إسبانيا كلا من: "حراسة المرمى: كيلور نافاس، وخط الدفاع: كارلوس مارتينيز، فولر، ديوارتي، كالفو، أوفيدو، ووسط الملعب: جويل كامبل، بورجيس، تيجيدا، بينيتي، والهجوم: أنتوني كونتريراس".

وتاريخياً التقى منتخبا إسبانيا ضد كوستاريكا في 3 مباريات قبل مواجهة اليوم حيث نجح الماتادور في الفوز خلال لقاءين، والتعادل في الثالث وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3 فقط.

ويدخل منتخب إسبانيا المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث واستبعاد أية مفاجئات من شأنها أن تؤثر بالسلب على مثيرة الفريق في نهائيات كأس العالم حيث يطمح في الفوز بفارق كبير من الأهداف للمنافسة مبكراً على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة.