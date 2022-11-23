120يومًا على الصيام.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر جمادى الأولى

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية "هلال" شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ بعد غروب شمس، يوم الأربعاء، 29 ربيع الآخر 1444، والموافق 23 نوفمبر 2022 ميلاديًا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





وتحقق لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًا. وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، وأن يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.

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