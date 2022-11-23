السفير المصري لدى صربيا يبحث مجالات التعاون الثنائي الأمني مع وزير الداخلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، مع وزير الداخلية الصربي "براتيسلاف جاشيتش"، حيث تناول الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار توجهات قياداتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما طبقاً لنتائج الزيارة الثنائية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢.

وأكد السفير باسل صلاح على العلاقات الراسخة التي تجمع وزارتي الداخلية في البلدين، مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي جمع مساعد وزير الداخلية المصري ووزير الداخلية الصربي السابق "ألكسندر فولين" على هامش اجتماعات منظمة "انتربول" في نيودلهي في أكتوبر ٢٠٢٢، مشيداً بالتنسيق المتبادل بين الجانبين في المنظمات الدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الصربي عن تقديره إزاء تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا في المجالات المختلفة، مشيراً إلى تطلعه لاستمرار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتعزيز رصيد العلاقات بينهما خلال توليه مهام منصبه الجديد.