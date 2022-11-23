«حياة كريمة» ترفع شعار «المرأة أولا» فى بنى سويف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يقدم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، العديد من الدورات التدريبية والخدمات داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة والتى تستهدف قرى مركزى ببا وناصر.





ويوضح الإنفوجراف التالى، أهم الخدمات التى تقدمها مبادرة "حياة كريمة" والمجلس القومى للمرأة في المحافظة. وساهم المجلس القومى للمرأة فى استخراج 16 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ونفذ 306 لقاءات ودورات تدريبية توعوية بقضايا المرأة كتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث والتسرب من التعليم، ونظمت ورش ودورات تدريبية على الحرف اليدية.

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