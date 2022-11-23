طقس 6 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
الخميس 24 نوفمبر 2022
وأوضحت الأرصاد أن غد الخميس يشهد أمطار خفيفة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما يشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على مناطق جنوب البحر الأحمر "حلايب – شلاتين".
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