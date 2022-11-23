سفير مصر يبحث التعاون الأمنى مع وزير الداخلية الصربى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، مع وزير الداخلية الصربى براتيسلاف جاشيتش، حيث تناول الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار توجهات قيادتى البلدين لتعزيز التعاون بينهما طبقا لنتائج الزيارة الثنائية التى أجراها رئيس الجمهورية إلى صربيا فى يوليو 2022.





وأكد سفير مصر، على العلاقات الراسخة التى تجمع وزارتى الداخلية فى البلدين، مشيرا إلى اللقاء الأخير الذى جمع مساعد وزير الداخلية المصرى ووزير الداخلية الصربى السابق ألكسندر فولين على هامش اجتماعات منظمة "إنتربول" فى نيودلهى فى أكتوبر 2022، مشيدا بالتنسيق المتبادل بين الجانبين فى المنظمات الدولية. ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الصربى عن تقديره إزاء تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا فى المجالات المختلفة، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار التعاون الثنائى والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتعزيز رصيد العلاقات بينهما خلال توليه مهام منصبه الجديد.

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