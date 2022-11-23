السفير ناصر كامل: اختيار عاصمة «ثقافية» من شمال المتوسط وأخرى من «الجنوب»

جدة - نرمين السيد - وجاء إعلان الأمين العام عقب انطلاق فعاليات المنتدى الإقليمى السابع للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء، بمدينة برشلونة الأسبانية حيث مقر الاتحاد.

وكشف السفير ناصر كامل، أن هذا القرار سيتم دعمه خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، البالغ عددهم 42، غدًا الخميس، ضمن فعاليات الشق الوزراى للمنتدى الإقليمى.

وقال : مع الاحتفال كل عام باليوم الدولى لـ منطقة المتوسط فى 28 نوفمبر، سيتم اختيار عاصمتين ثقافيتين لتنظم فعاليات على مدار عام؛ وذلك بهدف تدعيم فكرة الهوية المشتركة لشعوب منطقة المتوسط التى تجمعهم قيم وتاريخ مشترك.

وفى ذات السياق، قالت الأميرة ريم على، رئيس مؤسسة أناليند للحوار بين الثقافات فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم الاستماع إلى أفكار واقتراحات الشباب المشارك بالمنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط حول معايير اختيار العاصمتين ونوعية المشاريع التى ستقوم بتنفيذها المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى هاتين المدينتين.

وأكدت أهمية أن تكون هذه المشاريع القوية والتى تعطى نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع فيما يتعلق بتحقيق التقارب والتعايش بين شباب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن عامل الثقافة يظل هو المعيار الأقوى لاختيار العاصمة الثقافية بالمتوسط من الشمال والجنوب؛ خاصة لكون الثقافة أفضل وسيلة تستطيع تحقيق التقارب بين الثقافات والشعوب.

وأشارت رئيس مؤسسة أناليند إلى أن مشروع إطلاق عاصمة ثقافية بالمتوسط سيبدأ من العام المقبل؛ حتى يكون لدى المدينتين وقت كافٍ للتجهيز والاستعداد.

وكان الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط قد أعلن عن بدء فعاليات المنتدى الإقليمى السابع بلقاء مع شباب المتوسط، بمشاركة مؤسسة أناليند للحوار بين الثقافات، وذلك قبل انعقاد الشق الوزارى للمنتدى، غدًا الخميس، لوزراء الخارجية.