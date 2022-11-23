الإفتاء تعلن الجمعة أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجريًا

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر "جمادى الأولى" لعام 1444هـ بعد غروب شمس، يوم الأربعاء، 29 ربيع الآخر 1444، والموافق 23 نوفمبر 2022 ميلاديًا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





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