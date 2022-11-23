طلاب مدارس الإسماعيلية يزورون جامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - استضافت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس طلاب وتلاميذ المدارس بمحافظة الإسماعيلية فى زيارات ميدانية إلى مزرعة الكلية التعليمية ومتحف الحياة البرية ومتحف التشريح.





وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة فى تصريح، اليوم الأربعاء، أن جامعة قناة السويس تحرص على القيام بدورها المجتمعى، وخاصة نحو طلاب ما قبل التعليم الجامعى وربطهم بالحياة الجامعية، وتعريفهم بطبيعة الدراسة بها من أجل دعم العملية التعليمية، مضيفا أنها تهدف لخلق طلاب مؤهلين للدراسة والتعلم، واكتساب المهارات وتنمية القدرات والمعارف، وتابع أن هذه الزيارات الميدانية تأتى تتويجا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأقيمت الزيارات الميدانية بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذى الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد الشبراوى وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية أنها استقبلت الزيارات الميدانية فى إطار دورها المجتمعى، وإيمانا بأهمية نشر الوعى وتثقيف طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعى، لافته إلى أن الكلية استضافت 29 من تلميذات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة و15 من طالبات مدرسة الإسراء والمعراج و32 طالبا وطالبة من مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة عربى "طلاب المرحلة الثانوية".

من جانبه، أشار الدكتور محمد الشبراوى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن كلية الطب البيطرى صاحبة دور مجتمعى رائد، بما تملكه من وحدات خاصة، تقدم خدمات الاستشارات العلمية والبحثية، فضلا عما تقدمه من منتجات المزرعة التعليمية المختلفة التى تحظى دائما برضا الجمهور والمنتفعين داخل وخارج الجامعة وقد توجه الطلاب إلى متحف الحياة البرية وحدائق الحيوان.