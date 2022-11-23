انت الان تتابع خبر ضرب مديرة مدرسة في دكرنس .. شاهد تفاصيل صادمة للواقعة التي أثارت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية باستخدام محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة الكثير من التفاصيل حول واقعة ضرب مديرة مدرسة في دكرنس على يد أحد الطلاب يوم الأحد الماضي أثناء اليوم الدارسي.وقامت (ف. أ. س) بالكشف عن معلومات عن ضرب مديرة مدرسة في دكرنس وبالتحديد داخل مدرسة موسى عبدالشافي الثانوية المشتركة بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مؤكداةً أنها يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ، أثناء إشرافها على ري قطعة أرض يتم زراعتها تابعة للمدرسة، قام الطالب “م. ط. ل” وهو بالصف الثالث الثانوي وغائب المدرسة منذ بداية العام الدراسي الحالي يدخل إلي قطعة الأرض مستقلاً موتوسيكل ومعه عدد من أصدقائه ويقوم بمعاكسة طالبات في أحدي المدارس المجاورة.

وأضافت مديرة مدرسة في دكرنس، أنني حاولت معاتبة الطالب على ما يقوم به، ولكنه قام بتوجيه الشتائم وألفاظ خادشة، ثم بدأ بضربي في كل مكان في جسدي ولم أعلم بشئ بعد ذلك.

وقامت المدير بتحرير محضر ضد الطالب بعد نقلها إلي المستشفي بسيارة الإسعاف.