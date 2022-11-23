محافظ قنا: بدء التشغيل التجريبى لثلاث محطات رفع صرف صحى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات وكابلات الكهرباء الأرضية لزيادة مستوى الأمان بكافة القرى.





جاء ذلك خلال إطلاق المحافظ، اليوم الأربعاء، لإشارة بدء التشغيل التجريبى لـ3 محطات رفع صرف صحى بقرى (أبومناع غرب، وأبومناع شرق والشيخ على) التابعين لمركز دشنا، وذلك ضمن مشروعات مبادرة (حياة كريمة).

وتبلغ القدرة الحالية لمحطة أبومناع غرب 32.8 ألف م3/يوم وتقوم بضخ مياه الصرف عبر خط طرد بطول 7200 متر وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 1000 مم بإجمالى طول 37 ألفًا و472 مترًا بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه وتخدم حوالى 55 ألف مواطن.

بينما تبلغ الفدرة الحالية لمحطة أبو مناع شرق 8.6 ألف م3/يوم وتشمل خط طرد بطول 4350 مترًا لضخ مياه الصرف لمحطة المعالجة الرئيسية، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 630 مم بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وتخدم حوالى 19 ألف مواطن.

واختتم جولته بإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية الشيخ على والتى تصل قدرتها الحالية لـ23.3 ألف م3/يوم وتقوم بضخ مياه الصرف لغرفة تهدئة شبكات أبو مناع بحرى وغرب عبر خط طرد بطول 4950 مترًا، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 710 مم بتكلفة إجمالية 69 مليون جنيه، وتخدم حوالى 23 ألف مواطن من أهالى القرية.

وقال الداودى إن العمل بمشروع صرف صحى قرى دشنا يجرى على قدم وساق لخدمة 16 قرية تابعة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال لـ85% بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و400 مليون جنيه.