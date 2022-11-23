تضامن قنا: تنظيم قافلة طبية مجانية بمركزى قوص وقفط

جدة - نرمين السيد - قال وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا حسن عثمان، إنه تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على المرضى غير القادرين بقريتى (حجازة والعليقات) مركز قوص، وقريتى (الشيخية والجبلاو) مركز قفط، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.





وأكد عثمان، فى بيان اليوم الأربعاء، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". من جهته، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن الجمعية بقنا نجحت فى المجال الطبى وحتى الآن فى توقيع الكشف الطبى لمرضى العيون على 46 ألف مريض، وإجراء 9 آلاف و982 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون. وأضاف أنه تم أيضا تسليم 5214 نظارة طبية وإجراء 1057 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما، لافتا إلى تنفيذ عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا، حيث نجحت الأورمان فى توزيع 8 آلاف و897 مشروعا تنمويا متمثلا فى قروض حسنة وتسليم مواشى.

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