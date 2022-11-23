بيطرى دمياط: بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - ذكرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، أنه تم بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك فى إطار خطة المديرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المختلفة.





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