رئيس الوطنية للإعلام يشيد بالتغطية الإعلامية لمؤتمر COP27

وخلال لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، مع رؤساء قطاعات الإذاعة والهندسة الإذاعية والأخبار، وعدد من المشاركين فى التغطية الإعلامية لمؤتمر المناخ، أكد زين أن التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناولت كافة فعاليات المؤتمر، اتسمت بالمهنية من خلال تقديم جرعة توعوية لقضايا البيئة وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وتغطية مراسم استقبال الوفود وكلمات رؤساء الدول المشاركة وجلسات النقاش المختلفة حول المحاور والقضايا المتنوعة التى ناقشها المؤتمر، وإجراء لقاءات مع عدد من الضيوف المشاركين لشرح وتوضيح كافة التفاصيل لوضع المشاهد فى قلب الحدث.
وأوضح "زين" أنه كانت هناك متابعة لحظية لكافة الفعاليات وخرجت التغطية بشكل رائع ومتميز يليق بمكانة مصر الدولية والإقليمية وأهمية هذا الحدث العالمى وعكست الصورة الحضارية لمصر.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على توفير أقصى درجات الدعم، لجميع العاملين بالهيئة بما يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح دائما فى تقديم صورة مشرفه عن الوطنية للإعلام.
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