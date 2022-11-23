التعليم: منح 3283 معلما شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات الأخرى

ونص القرار الوزارى على أن يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وأخصائيى التكنولوجيا، وأخصائيى الصحافة والإعلام، الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التى أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقرار الوزارى رقم (41) لسنة 2020.
ويبلغ عدد المؤهلين للحصول على شهادة الصلاحية (3283)، ويتم نقلهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كما نص القرار على أن يتم نقل معلمى التدريبات المهنية بالتعليم الفنى الصناعى من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوى أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفنى الصناعى - أثناء الخدمة - إلى معلمى المواد العملية العلمية معا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.
واختتم نص القرار "يصدر المحافظون - كل فى نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف - بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات النقل - إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم".
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