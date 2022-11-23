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”القوى العاملة بالبحيرة” : برامج للتدريب المهنى بالوحدة المتنقلة بقرية شليمة بايتاى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبة التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية شليمة بإيتاى البارود ، وعمل التقييم النهائى لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأكد عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023 ، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة ، التقدم بالوحدة أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة إدارة التدريب المهنى ، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب ، وحضر التقييم محمد عاشور مدير مركز التدريب ، وامانى شلش ،هناء السنباطى من العاملين بالمديرية .

محمد يوسف

محمد يوسف

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