”القوى العاملة”: متابعة 3 دورات تدريبية وندوة عن التسويق الالكتروني للمتدربين بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ، بشأن متابعة فعاليات 3 دورات تدريبية على مهن صيانة الحاسب الآلي ، التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية ، وذلك بمركز التدريب المهني بطهطا التابع للمديرية .

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج ، في تقريره للوزارة ، انه قام بمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة، وأجري حوارا مع المتدربين وذلك لمناقشة مدي استفادة المتدربين من الدورات التدريبية وتحديد وجهتهم القادمة بعد التدريب سواء في توفير فرصة عمل عن طريق مكاتب التشغيل بالمديرية أو فتح مشروعات صغيرة علي المهن التي يتم تدريبهم عليها بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن .

وقال مدير المديرية ان المتدربين أعربوا عن سعادتهم بمدى الإستفادة من البرامج التدريبية المجانية وزيادة الجانب العملي بها مما أكسبهم مهارات متعددة وأبدي الكثير منهم عن بدء مشروعات صغيرة في صيانة الحاسب الآلي وفتح مشاغل للخياطة وبيع المشغولات اليدوية خاصة أن عليها إقبال في الشراء ، في حين أبدي البعض الآخر عن رغبته في قيام المديرية بتوفير فرص عمل لهم داخل المحافظة ، ومن الجدير بالذكر أن الدورات التدريبية تشمل علي 80% عملي و 20% نظري وفقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتصل الساعات التدريبية إلي 200 ساعة في كل من دورتي صيانة الحاسب الآلي والخياطة والتفصيل ، و100 ساعة في دورة المشغولات اليدوية .

وفي سياق متصل تم تنظيم ندوة للمتدربين في الدورات الثلاثة بمركز طهطا عن " التسويق الاليكتروني " وأهميته بالنسبة لهذه المهن ..وقد حاضر في هذه الندوة المهندس محمود رضوان خبير التسويق الاليكتروني ومالك شركة متخصصة في البرمجيات والحاسبات ، تناولت الندوة تعريف التسويق الاليكتروني باعتباره اختيار العملاء عن طريق المنصات الإلكترونية ، وبيان أهميته البالغة في الوقت الحالي وتغير مفهوم التسويق وتطوره علي مواقع الانترنت وكافة مواقع التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الواسع ، وكيفية عمل منصات إلكترونية متخصصة علي هذه المواقع وطريقة استهداف شريحة العملاء المهتمة بالمنتجات التي سيتم عرضها وكذلك تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة سواء داخل المدينة أو المحافظة أو خارجها وكيفية اختيار هذه الفئات والبحث عن عملاء عن طريق التسويق الاليكتروني إضافة إلي كيفية عمل موقع اليكتروني متخصص علي مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء إيميل وغير ذلك من أنواع التسويق الاليكتروني ، كما تم في الندوة الإجابة علي كافة تساؤلات المتدربين مع شرح عملي لضمان استفادة المتدربين .