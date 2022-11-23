”القوى العاملة”:برنامج تدريبي لذوي الهمم بالغربية على الحاسب الآلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية برنامج تدريبي على الحاسب الالى للمكفوفين فى مركز تدريب محلة مرحوم لـ ١٣ متدرب ومتدربة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريبية لائقة تتوافق مع درجات إعاقتهم ، و فرص عمل لائقة لدمجهم داخل المجتمع للمشراكة في تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، ان البرنامج التدريبي مدته 40 يوماً ، وبعد إتمام التدريب توفر المديرية لهم فرص عمل مناسبة فى منشآت القطاع الخاص للعمل بداخلها .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم نقل المتدربين عن طريق اتوبيس خاص بالمديرية ، بمرافقة أفراد الأمن ومدير مركز التدريب ومدير العلاقات العامة بالمديرية ذهاباً وإياباً من مركز التدريب المنفذ فيه الدورة التدريبية .