عاجل- السيسى: أموال الوقف لها خصوصية شديدة تستوجب حسن إدارتها وتنميتها

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبى مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها".

وقد شدد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.

كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل فى قضايا الوقف المتداولة حالياً فى القضاء.

وقد عرض الدكتور مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التى بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 2,035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالى 2020/2021، فى حين حققت هيئة الأوقاف فى الربع الأول من العام المالى الحالى نسبة زيادة فى الإيرادات قدرها حوالى 22% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.

كما عرض محمد عبد النبى مساعد وزير الأوقاف خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً قيام وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة فى مجال البر ومشروع صكوك الأضاحى والإطعام، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية، موضحاً أن مشروع الصكوك يحظى بثقة المواطنين ويتطور عاماً بعد عام، حيث بلغ إجمالى ما تم تحصيله من صكوك هذا العام حوالى 218 مليون جنيه، وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالى 53% عن العام الماضى.