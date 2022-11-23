«الجيزة»: ضبط 48 طن سلع غذائية تشمل دقيق بلدى مدعم وقمح وسكر

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين فى تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة والتصدى لجشع بعض التجار.





وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات التى تمكنت من ضبط 48 طن سلع غذائية يتم تخزينها بغرض الاحتكار وحجب بيعها للمواطنين للتلاعب فى الاسعار بمنشآت ومخازن مخالفة غير مرخصة فى أكتوبر والبدرشين والصف.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات تضمنت ضبط 42 طن سلع غذائية شملت دقيق بلدى مدعم وقمح وسكر ومكرونه وفاصوليا، وذلك داخل مخازن للسلع الغذائية غير مستوفية الاشتراطات الصحية ومخازن لإعادة تدوير الدقيق البلدى المدعم استخراج نسبة 87.5 وتحويله إلى دقيق سياحى بمناطق الصف وأكتوبر والبدرشين وتم التحفظ على المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط مخزن بمنطقة أكتوبر بحوزته كمية من الزيت الحر قدرها 421 كرتونة زيت بدون أى فواتير أو مستندات تدل على مصدرها بالإضافة إلى ضبط بدال تموينى بالصف بحوزته 6 طن سكر و256 كرتونة من الزيت التموينى والحر، بغرض التربح وبيعها فى السوق السوداء وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن.

كما تمكنت الحملة من ضبط 700 طبق بيض داخل مخزن بالسادس من أكتوبر يزاول النشاط دون الحصول على الترخيص وبدون أيه فواتير أو بيانات تدل على مصدرها، وغير معلن عن الأسعار وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية لحين صدور قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن.