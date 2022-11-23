عاجل- السيسى يوجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبى مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوى المجتمعى وتدريب الأئمة".

ووجه الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام فى نشر الخطاب الدينى المستنير الذى يهدف إلى إعمال العقل فى فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أى فراغ دعوى كان قائماً من قبل.

وقد عرض الدكتور مختار جمعة خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة، إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى والتى ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزاً، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التى قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم.

وعرض وزير الأوقاف أيضاً تطور العمل الدعوى وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها، مما أدى إلى استعادة المساجد لدورها الحيوى فى التثقيف الدينى الوسطى المستنير، حيث تعددت الأنشطة ما بين برامج تثقيفية للأطفال، وبرامج توعوية للشباب والسيدات، ودروس علمية ومنهجية، ومجالس إفتاء، ومراكز للثقافة الإسلامية وإعداد محفظى القرآن الكريم، فضلاً عن إقامة المقارئ القرآنية للأئمة وكبار القراء.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الأوقاف عرض كذلك جهود الوزارة فى التأليف والترجمة والنشر وتيسير العلوم، مبرزاً بعض النماذج منها وآخرها الإصدارات الناتجة عن المؤتمر السنوى الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى عقد تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر".