انت الان تتابع خبر حدث قبل لحظات .. صرف زيادة جديدة أكثر من 270 جنيه لأصحاب المعاشات اليوم .. شوف حسابك دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن منافذ الصرف المتواجدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تستمر في عملية صرف معاشات شهر نوفمبر الحالي لمن تخلف من المستفيدين والقائمين بالصرف عن المواعيد التي تم تحديدها في مطلع الشهر الجاري.وأوضحت التضامن أن أصحاب المعاشات يتم صرف لهم خلال شهر نوفمبر مستحقاتهم الشهرية التي تقدر بـ22 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلي الزيادة الجديدة التي تقدر بـ300 جنيه والتي هي عبارة عن المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة إلي يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على المواطنين أثناء عملية الحصول على أموالهم.