امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023 .. التعليم تحدد موعدها النهائي وشكل الأسئلة

انت الان تتابع خبر امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023 .. التعليم تحدد موعدها النهائي وشكل الأسئله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لسان المتحدث الرسمي لها شادي زلطة، الموعد النهائي لبدء امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023 لسنوات النقل للعام الدارسي الجاري 2022-2022.وأكد زلطة في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023 سوف تنطلق يوم الرابع عشر من شهر يناير من العام الميلادي الجديد في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلي الصف الثاني الثانوي العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن مواصفات امتحانات الترم الأول تم تحديدها من المركز القومي للامتحانات، وهي عبارة عن اختيار من متعدد بنسبة 85% أما النسبة المتبقية الـ15% فسوف تكون مقالية