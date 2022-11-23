«القوى العاملة» تختتم برامج تدريب مهنى فى قرية شليمة بالبحيرة

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وأكد عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذا لخطة التدريب المهنى 2022 -2023، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة.
وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين فى الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة، التقدم بالوحدة أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة إدارة التدريب المهنى، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب، وحضر التقييم محمد عاشور مدير مركز التدريب، وامانى شلش، هناء السنباطى من العاملين بالمديرية.
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