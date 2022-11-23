خطة الدولة لتوفير الأرز والقضاء على الاحتكار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.

وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك.

كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة.

بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.