الأردن يشيد بجهود مصر فى تذليل عقبات النقل بين البلدان العربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء أبو السمن بوزير النقل كامل الوزير على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب الذى يعقد فى مدينة الإسكندرية وبحضور اعضاء الوفد الأردنى المشارك فى الاجتماعات.
وبحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة النقل تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين الجانبين الشقيقين فى مجال كل أنماط النقل وسبل تعزير التعاون المشترك.
ووصف وزير النقل الأردنى الاجتماعات التى تعقد حاليا فى مدينة الإسكندرية بأنها بناءه ومثمره راجيا أن تنعكس قراراتها على واقع النقل بين الدول العربية لما له الأثر الإيجابى على دفع العجلة الاقتصادية وبالتالى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال كامل الوزير إنه يثمن الدور الأردنى والجهود التى تبذلها الأردن من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب لتبنى سياسات نقل حديثه تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة كل أنماط النقل.
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