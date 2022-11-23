«القوى العاملة» تنظم 3 دورات وندوة عن التسويق الإلكترونى فى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بشأن متابعة فعاليات 3 دورات تدريبية على مهن صيانة الحاسب الآلى، التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية، بمركز التدريب المهنى بطهطا التابع للمديرية.





وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أنه تابع الدورات التدريبية المنعقدة، وأجرى حوارا مع المتدربين لمناقشة مدى استفادتهم من الدورات التدريبية وتحديد وجهتهم المقبلة بعد التدريب سواء فى توفير فرصة عمل عن طريق مكاتب التشغيل بالمديرية أو فتح مشروعات صغيرة على المهن التى يتم تدريبهم عليها بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن.

وقال مدير المديرية، إن المتدربين أعربوا عن سعادتهم بمدى الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية وزيادة الجانب العملى بها، ما أكسبهم مهارات متعددة وأبدى الكثير منهم رغبة فى بدء مشروعات صغيرة فى صيانة الحاسب الآلى وفتح مشاغل للخياطة وبيع المشغولات اليدوية خاصة أن عليها إقبالا فى الشراء، فى حين أبدى البعض الآخر رغبته فى توفير المديرية فرص عمل لهم داخل المحافظة، ومن الجدير بالذكر أن الدورات التدريبية تشمل على 80% عملى و20% نظرى وفقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتصل الساعات التدريبية إلى 200 ساعة فى كل من دورتى صيانة الحاسب الآلى والخياطة والتفصيل، و100 ساعة فى دورة المشغولات اليدوية.

وفى سياق متصل جرى تنظيم ندوة للمتدربين فى الدورات الثلاثة بمركز طهطا عن التسويق الإليكترونى وأهميته بالنسبة لهذه المهن.

وحاضر فى الندوة المهندس محمود رضوان، خبير التسويق الإليكترونى ومالك شركة متخصصة فى البرمجيات والحاسبات.

وتناولت الندوة تعريف التسويق الإليكترونى باعتباره اختيار العملاء عن طريق المنصات الإلكترونية، وبيان أهميته البالغة فى الوقت الحالى وتغير مفهوم التسويق وتطوره على مواقع الإنترنت وكافة مواقع التواصل الاجتماعى ذات الانتشار الواسع، وكيفية عمل منصات إلكترونية متخصصة على هذه المواقع وطريقة استهداف شريحة العملاء المهتمة بالمنتجات التى سيجرى عرضها وكذلك تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة سواء داخل المدينة أو المحافظة أو خارجها وكيفية اختيار هذه الفئات والبحث عن عملاء عن طريق التسويق الإليكترونى، إضافة إلى كيفية عمل موقع إليكترونى متخصص على مواقع التواصل الاجتماعى وانشاء إيميل وغير ذلك من أنواع التسويق الإليكترونى، كما جرى فى الندوة الإجابة عن تساؤلات المتدربين مع شرح عملى لضمان استفادة المتدربين.