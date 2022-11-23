وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالرياض

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا مع وفد وزارة الهجرة وممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المشاركين فى أول زيارة خارجية، بعد توليها حقيبة وزارة الهجرة، والتى تستهلها بالمملكة العربية السعودية للقاء أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، والتى تعد أكبر جالية مصرية بالخارج.





ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن جدول أعمال الزيارة بمدينتى الرياض وجدة سيتضمن لقاءات مع العديد من كبار المسؤولين السعوديين، لبحث القضايا المشتركة والملفات ذات الصلة المتعلقة بالجالية المصرية، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة والوثيقة للبلدين الشقيقين.

وصرحت وزيرة الهجرة أنها تشهد خلال الزيارة افتتاح معرض عقارات النيل بالرياض، الذى تنظمه شركة إكسبو ريبابليك وذلك بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ وعدد من كبار المطوريين العقاريين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للعقار المصرى بالخارج، بجانب تنامى الطلب من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية أيضًا على العقارات المصرية السكنية والخدمية وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة.

ويضم المعرض نخبة من الشركات الرائدة فى المجال العقارى، بجانب الكثير من الفعاليات، التى تقوم على الترويج للفرص الاستثمارية التى تتيحها الدولة المصرية للمصريين بالخارج، وتعريف أبناء الجالية بتلك الفرص.

وتابعت وزيرة الهجرة حرصها على الترتيب خلال الزيارة بالتنسيق مع السفارة المصرية والقنصلية العامة لارسال لجان فى أقرب وقت لاستصدار بطاقات الرقم القومى وتجديد الجوازات وانهاء المعاملات التجنيدية، موضحة أن الزيارة التى تنطلق بدءًا من الأربعاء 23 نوفمبر، تأتى استجابة لرغبة المصريين فى المملكة العربية السعودية، والذين طالبوا بذلك خلال لقاءات "ساعة مع وزيرة الهجرة"، ضمن سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها مع الجاليات المصرية بالخارج.

ويرافق الوزيرة وفدًا رفيع المستوى من وزارة الهجرة وهيئة التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وممثلى البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول إجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافئة نهاية الخدمة ومعاش شهرى بعد التقاعد، قانون الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج وحل أى مشكلات تواجه المصريين بالخارج فى المعاملات البنكية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن خطة التواصل المستدام تتضمن لقاء المصريين فى مختلف أنحاء العالم ومناقشة افكارهم لربطهم بالجهود التنموية فى مصر، فى إطار استراتيجية الحكومة التى تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصرى أيا كان مكانه فى العالم.