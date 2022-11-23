المغرب وكرواتيا يتعادلان في كأس العالم قطر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - تعادل منتخب المغرب مع كرواتيا بدون أهداف في المباراة التي جمعهتما اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

المغرب ضد كرواتيا

بدأ منتخبا المغرب وكرواتيا المباراة بأداء متوسط المستوي، حيث إنحصر اللعب في وسط الملعب بين الطرفين بدون خطورة حقيقية على المرمي.

وفي الدقيقة 8، جاء أول تهديد من جانب المغرب عن طريق يوسف النصيري بمراوغة داخل منطقة جزاء كرواتيا لكن دفاع الكروات يستخلص بنجاح.

وفي الدقيقة 17، بدأت تظهر خطورة المنتخب الكرواتي، حيث سدد بيريسيتش صاروخية لكن أعلي قائم ياسين بونو حارس مرمي المغرب.

وبالدقيقة 20، شدد النجم حكيم زياش كرة ثابتة لصالح المنتخب المغرب، لكن تصطدم بحائط الدفاع الكرواتي.

وفي الدقيقة الأولي من الوقت الضائع، أنقذ ياسين بونو حارس مرمي المغرب من هدف مؤكد لصالح كرواتيا.

مباراة المغرب ضد كرواتيا

وبدأ منتخب المغرب مباراة كرواتيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

فيما تمثل تشكيل كرواتيا في الأتي:

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالأتي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – نيكو كوفاشيتش

الهجوم: نيكولا فلاشيتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش

ينافس منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من كرواتيا وكندا وبلجيكا.