محافظ أسيوط: تنفيذ حملات مكثفة للنظافة بمراكز ديروط وساحل سليم والبداري ورفع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 02:30 مساءً - وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في إطار خطة محافظة أسيوط لرفع كفاءة مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ على رفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات من محيط المدارس والمنشآت الحكومية وصناديق القمامة والمقالب العمومية بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع بواسطة معدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا وتم تدعيم كافة المراكز بها لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز ديروط وساحل سليم والبداري تحت بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ونوابهم بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات حيث تم رفع حوالي 180 طن مخلفات في يوم واحد وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.