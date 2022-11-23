السيسى يوجه بتحمل الدولة نفقات علاج رئيس تحرير الوفد الأسبق

جدة - نرمين السيد - وقال نقيب الصحفيين - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء-، إن الرئيس السيسى وجه بقرار "تحمل الدولة نفقات علاج الأستاذ سيد عبد العاطى" وذلك فور معرفته بالحالة الصحية الحرجة التى يمر بها الزميل، والذى يعالج الآن فى قسم الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات. وتقدم نقيب الصحفيين باسمه شخصيا وبالإنابة عن أسرة الزميل سيد عبد العاطى وكل أعضاء نقابة الصحفيين، بخالص الشكر والامتنان للرئيس السيسى على قراره الكريم المعتاد والذى يعكس تقديره لعطاء الزميل - شفاه الله - ولكل المنتمين لمهنة "البحث عن الحقيقة".

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