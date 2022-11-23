أول زيارة خارجية.. وزيرة الهجرة تصل الرياض للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - وصلت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة السعودية الرياض، فى أولى زياراتها الخارجية، للقاء أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، والتى تعد أكبر جالية مصرية بالخارج.





وكان فى استقبال السفيرة سها جندى، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجى قنصل مصر العام بالرياض، وممثل وزارة الخارجية السعودية، وعبد الله بن غالب مساوى الشريف؛ لبدء زيارتها الرسمية، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة بمدينتى الرياض وجدة لقاءات مع عدد من المسئولين بالمملكة، حيث تلتقى بالرياض مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية السعودى، ووكيل وزير الخارجية السعودى للشئون القنصلية ووكيل وزير الخارجية السعودى للجهات المتعددة الأطراف؛ لبحث القضايا المشتركة والملفات ذات الصلة المتعلقة بالجالية المصرية، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة والوثيقة للبلدين الشقيقين.

ويرافق الوزيرة وفدًا رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا فى الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وممثلى البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج وحل أى مشكلات تواجه المصريين بالخارج فى المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهرى بعد التقاعد.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الهجرة خلال الزيارة فعاليات النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض فى المملكة العربية السعودية الذى تنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة كبار مطورى القطاع العقارى بداية من غدًا الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا، بفندق كراون بلازا "RDC"، بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Development " وعدد من مسؤولى الشركات العقارية المشاركة بالمعرض، ويشارك ممثلو البنوك فى الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين فى شراء وحدات عقارية فى المشروعات الإسكانية.

وقالت السفيرة سها جندى، إن المعارض العقارية المصرية تحقق نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المصريين بالخارج وأهل البلد المضيف، مشيرة إلى أن المعرض يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة فى جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقارى، فضلًا عن الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التى أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون فى الخارج والمجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار فى وقت قياسى.

وقال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبالك" لتنظيم المؤتمرات والمعارض -الشركة المنظمة لمعرض عقارات النيل-، إن الشركة تطلق دورة جديدة من معرض "عقارات النيل" بالمملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذى شهدته الدورات الثلاثة التى تم إقامتها بالمملكة خلال العام الجارى حيث تم إقامة دورتين بالرياض ودورة بجدة فى 2022.

وأشار إلى تنامى طلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية سواء من المصريين المقيمين بالمملكة أو الأشقاء السعوديين، على العقارات المصرية السكنية والخدمية وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة، متوقعا أن تحقق الشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة من معرض " عقارات النيل " مبيعات كبيرة خاصة مع العروض والتسهيلات المميزة التى تتنافس بها الشركات خلال المعرض.

يذكر أن الشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة بمعرض "عقارات النيل" بالرياض هم: سيتى إيدج، GV للتنمية العمرانية، فاوندرز، cred، السعودية المصرية للتعمير، القمزى للتطوير العقارى، كورنر ستون، باراجون للتطوير العقارى، PRE، إنرشيا، مدينة نصر للإسكان والتعمير، منصات، صروح، نيو بلان، US للتطوير العقارى.

واستطاع معرض "عقارات النيل" دفع ملف تصدير العقارات المصرية بالخارج منذ انطلاقه عام 2017، حيث مكّن الشركات من عرض مشروعاتها فى دول الخليج العربى بما ساهم فى تعريف شريحة كبيرة من العملاء بالخارج بالمشروعات والشركات المصرية كما ساهم التنظيم الجيد وحرص الشركة المنظمة على التعاقد مع الشركات الجادة فقط والالتزام بقوانين الدول المنظمة فى اكتساب ثقة العملاء خارج مصر.