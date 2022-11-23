منسق «حياة كريمة» بأسوان: إنشاء 61 مجمعا خدميا وزراعيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة فى أسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت وجه القرى بشكل عام، نتيجة الجهود المبذولة بمختلف أنحاء القرى المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن بينها محافظة أسوان التى تشهد عددا كبيرا من المشروعات التى يتم تنفيذها بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن سكان القرى لمسوا تلك الجهود بصورة كبيرة.





وأضاف صلاح فى مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن حياة كريمة تعمل على تطوير العديد من القطاعات بينها تطوير البنية التحتية وإضافة الجودة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 3 مراكز بمحافظة أسوان «أدفو وكوم أمبو ونصر النوبة»، ومؤخرًا تم إضافة مركزى أسوان ودراو، بإجمالى 39 قرية أم و113 قرية وتابع و390 نجعا. وتابع منسق عام حياة كريمة بأسوان، أن الخدمات المقدمة تتضمن الصرف الصحى، إذ يوجد أكثر من 39 مشروعا من مشروعات الصرف الصحى ومشروعات محطات المعالجة ومحطات الرفع وأعمال شبكات ووصلات منزلية، إضافة إلى مشروعات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى ومشروعات مياه الشرب التى تضمنت مشروعات إحلال وتجديد أو مشروعات تركيب خطوط جديدة لمياه الشرب. وأكمل صلاح: «مشروعات حياة كريمة بأسوان شملت الكهرباء التى يتم توفيرها بالقرى المختلفة، إضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية المنوط بها توفير خدمات أفضل داخل القرى المختلفة من خلال إنشاء العديد من المجمعات الخدمية بلغ عددها 31 مجمعا خدميا و30 مجمعا زراعيا والعديد من مراكز الشباب فضلًا عن إنشاء وحدات الإسعاف والمطافئ لتغطية كافة أرجاء المحافظة».

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