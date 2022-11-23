بروتوكول بين «التضامن» و«الدواء» لتوفير مستلزمات طبية للأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بروتوكول تعاون مشترك فى إطار سياسات الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، تحت عنوان "مبادرة التكافل الدوائى".





ويهدف بروتوكول التعاون المشترك، إلى تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا من من الأيتام وكبار السن وذوى الإعاقة من خلال توفير مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وذات جودة عالية.

وصرحت وزيرة التضامن، بأن البروتوكول يأتى فى إطار مد الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية لطبقات المجتمع، فضلا عن ترسيخ برامج وسياسات العدالة الاجتماعية وتأهيل الفئات الأكثر احتياجا دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع، واتساقا مع الجهود المبذولة للتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية من أجل التنمية عن طريق توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يعد شراكة جديدة لمجابهة الفقر بكل أشكاله وأبعاده وأن الوزارة لها العديد من التدخلات فى هذ الإطار مثل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وعيادات الصحة الإنجابية التابعة لبرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وأيضا توعية السيدات من مرض سرطان الثدى وعنق الرحم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى توافر قواعد البيانات فى ذلك وتقديم سبل الدعم من أجل توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.

ومن ناحيته، أشاد رئيس هيئة الدواء، بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا، وانحيازها لهم، ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعى، وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خاصة فى مجالى الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادى فقط، بل هو أمن قومى مرتبط بصحة وحق المواطن فى الحياة، وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛ حياة كريمة.

وأوضح أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية، وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوى والتثقيف الدوائى، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ومتحمسة لعقد المزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.