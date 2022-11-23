التعليم العالى: إعلان الشركات الفائزة فى حاضنة الاستشعار من البعد 

جدة - نرمين السيد - تلقى أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول اعتماد نتيجة الدفعة الأولى المقرر احتضانها فى حاضنة "الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء" إحدى حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجيا "انطلاق" والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة محمود صقر رئيس الأكاديمية.





وبلغ عدد الحاضنات الممولة ضمن برنامج "انطلاق" 43 حاضنة، ليغطى البرنامج معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.

وصرح محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بأن دعم حاضنة الاستشعار من البعد يأتى فى إطار جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحاضنة تعد إضافة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية، موضحًا أن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» يُعتبر من المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال، والباحثين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة، والدعم المادى، والفنى، واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة؛ بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفى.

ومن جانبه، أشار محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى مشاركة الهيئة فى عملية ريادة الأعمال ودعم الأفكار الناشئة؛ بهدف تقديم الدعم لذوى الأفكار الإبداعية ومساعدتهم للوصول بهذه الأفكار إلى منتج صناعى ثم شركة ناشئة، ومن ثم توطين التكنولوجيا، وتقديم صناعة مصرية جديدة، مضيفًا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يمثل أهمية كبيرة خاصة فى معظم المشاريع القومية، ويُسهم بشكل فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى سياق متصل، صرح عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بأن الشركات الفائزة سوف تحصل على دعم مادى يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة من خلال برنامج مكثف مدته من ستة شهور إلى سنة وهى فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستى.

كما أعلنت د. ياسمين سمير مدير برنامج الحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية، ود.غادة خضرى الباحث الرئيسى لحاضنة الاستشعار من البعد أن الشركات الفائزة هى: Speam, Smart agriculture system, Geo sport, Eagles land, Crop monitor.