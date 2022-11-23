تسليم 12 عقدا للعمل فى القطاع الخاص لذوى القدرات بالدقهلية

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جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع والتأكد من استيفاء المنشآت لنسبة 5% من إجمالى العاملين بداخلها من ذوى الهمم.
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع والتأكد من استيفاء المنشآت لنسبة 5% من إجمالى العاملين بداخلها من ذوى الهمم.
وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره للوزارة، أنه تم تسليم عقود عمل لذوى الهمم للعمل فى 8 شركات وهى: (شركة فيد للدواجن والأعلاف _ شركة الوطن الأعلاف _ شركة ابو طالب للمقاولات _ شركة الشرق للأمن والحراسة _ شركة تساهيل للتمويل متناهية الصغر _ شركة ريفى للتمويل متناهية الصغر _ شركة الرحمة للأدوية).
وأعرب مدير المديرية عن سعادته وتقديره للحضور لمشاركتهم فى هذا اللقاء وتشجيعهم لأصحاب الهمم وكيفية دمجهم فى المجتمع مثل أى مواطن له حقوقه وواجباته ومدى مساندة الدولة لهم بصفة خاصة، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية تلك الفئة وحمايتها من خلال تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديرية.
كمل نقل تحيات وزير القوى العاملة لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدا اهتمام الدولة بجميع جهاتها الرسمية، وفى مقدمتها القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايتهم ودمجهم فى المجتمع للإستفادة من قدراتهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وفى ختام اللقاء تم توزيع شهادات تقدير لمنطقة ميت غمر تقديرا لجهودهم المبذولة فى آداءالعمل خاصة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وعلى وجه الخصوص ذوى القدرات الخاصة.
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