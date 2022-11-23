«مياه الجيزة» تنظم يوما ترفيهيا للأطفال ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، يوما ترفيهيا للأطفال ذوى الهمم، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى شلل الأطفال والمعوقين حركيا، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الطفولة.





وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الشركة تولى اهتماما بالغا بالتواصل المجتمعى الإيجابى الذى يعزز من توصيل رسائل التوعية المائية لكل فئات المجتمع المصرى، وخاصة للأطفال، مشيرا إلى أن عيد الطفولة يعد حدثا هاما يحمل فى طياته الكثير من الرسائل الهادفة التى تحث على الاهتمام بالجانب السلوكى والمعرفى لدى الأطفال، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعوية ومجتمعية فعالة. وأشار بدوى، إلى أن اليوم تضمن العديد من الفقرات المتنوعة التى تهدف إلى دمج ذوى الهمم بالمجتمع وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، وشملت عرضا لقصة سلمى، وعرضا لمسرح العرائس، وتوزيع مطبوعات للأطفال، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية مبسطة للأطفال، وإلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، تهدف إلى إكساب الأطفال مهارات جديدة تساهم فى الحفاظ على كل نقطة مياه.

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