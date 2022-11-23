الدخول مجانا.. توافد كبير على أهرامات الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة، زحاما كبيرا وتوافدا من جانب المواطنين المصريين والسياح الأجانب، وذلك عقب فتح جميع الأماكن السياحية مجانا احتفالا بمرور 100 عام على اكتشاف قناع توت عنخ آمون.





جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة عام 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر، وكان الملك توت عنخ آمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم حول العالم والتى من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.

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