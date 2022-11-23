«التعليم» تحمى الطلاب.. محظورات جديدة داخل المدارس (فيديوجراف)

كما وجهت بحظر بيع أية منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة الطلاب، والتنسيق مع المحافظة، ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى محيط المدارس، والتواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم.
كما طالبت الوزارة بالتواصل مع أولياء الأمور، من خلال اجتماعات مجالس الآباء، وغير ذلك من وسائل، واتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، خاصًة فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية عليهم.
وقال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك مراجعة لجميع منافذ بيع الحلوى فى المدارس للتأكد من عدم احتوائها على أى منتجات ضارة بالطلاب، محذرا من مشروبات الطاقة لكونها لا تتناسب مع الفئات العمرية الأقل من 18 عاما، وزادت معدلات بيعها للطلاب بشكل يضر بصحتهم.
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