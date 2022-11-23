القوى العاملة: برنامج تدريبى لذوى الهمم على الحاسب الآلى بالغربية

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جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريبية لائقة تتوافق مع درجات إعاقتهم، وفرص عمل لائقة لدمجهم داخل المجتمع للمشراكة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن البرنامج التدريبى مدته 40 يوما، وبعد إتمام التدريب توفر المديرية لهم فرص عمل مناسبة فى منشآت القطاع الخاص للعمل بداخلها.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم نقل المتدربين عن طريق أتوبيس خاص بالمديرية، بمرافقة أفراد الأمن ومدير مركز التدريب ومدير العلاقات العامة بالمديرية ذهاباً وإياباً من مركز التدريب المنفذ فيه الدورة التدريبية.
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