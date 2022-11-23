انت الان تتابع خبر وجبة كشري تنهي حياة سمسار والآخر يصارع الموت.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عامل بمطعم كشري بإنهاء حياة سمسار وأصيب الآخر إصابة قوية، وذلك بسبب الخلاف على وجبة طعام، ولقد سرح ضياء نجم مستشار نيابة أكتوبر ومحمد أبو زينة مستشار مدير نيابة اكتوبر، بحبس الجاني وإعطاء تصريح بدفن الجثة.

تلقى عبد العزيز سليم لواء في مباحث الجيزة خبر من شرطة النجدة بوقوع شجار مع وجود ضحايا من إصابات وقتيل، في مدينة الرباب دائرة قسم حدائق أكتوبر، ووجه العميد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أمر بسرعة التحرك إلى مسرح الجريمة للوقوف على ملابساته، ولقد أسفر معاينة العقيد أحمد محمد وأثبت مقتل سمسار عقارات بطعنة في الصدر وإصابة صديقة بشكل قوي وتم نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت الوقعة من البداية بالطريقة التالية، حيث بدأ الشجار بين الطرفين بمشادة كلامية بين السمسار وهو صاحب شركة للاستثمار العقاري وصديقه وبين عمال محل كشري بسبب رفض العمال توصيل وجبة كشري إلى المكتب الخاص به.

اشتد الشجار بين الطرفين فقام أحد العملاء بطعن السمسار في صدرة منهيا بذلك حياته وأصيب صديقة إصابة قوية باستخدام سلاح أبيض”سكين” وتم ضبط المتهم وأداة الجريمة وتم إحالة أوراق إلى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية إلي النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم.