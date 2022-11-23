الصحة: زرقان الجلد وضيق التنفس أعراض للفيروس المخلوى تستلزم دخول المستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه فى حال ثبوت معاناة الطفل من ضيق فى التنفس وزرقان فى الجلد، فإنه يرجح إصابته بالفيروس المخلوى، وذلك يتطلب التوجه الفورى للمستشفى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الفيروس المخلوى تتمثل في الحمى والرشح والإسهال والقئ واحتقان بالحلق، كما يحتاج الطفل إلي زيارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض.

وأشارت الوزارة، إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض، موضحة أن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة ساعات، منوهة إلى أن الأطفال حديثي الولادة، الأقل من 6 أشهر والأطفال الذين يعانون من أمراض أو أمراض مناعية، هم الأكثر تعرضًا لشدة الأعراض، بينما تستمر الأعراض المرضية مع الأطفال بداية من عامين وحتى 5 أعوام، من أسبوع إلى أسبوعين.

وتابعت أن الأطفال الأقل من عامين، هم الفئة الأكثر شيوعًا في معدلات الإصابة، حيث تم إجراء مسوحات بالأقسام الداخلية بـ 21 مستشفى للأطفال، كما أنه وفقا للتسلسل الجيني، واختبارات الـ"بي سي آر" وجد أن معظم حالات الأعراض التنفسية تنتمي لهذا الفيروس.