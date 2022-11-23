وزير الطيران : الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين..وجذب مزيد من الحركة الجوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بمقر الوزارة جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالرئيس التنفيذى لتحالف ستار مؤكداً حرص وزارة الطيران المدني على التواصل والتنسيق المشترك على المستوى الدولى مع كافة المنظمات الدولية والجهات المعنية بصناعة النقل الجوى للوقوف على أولويات تطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يخدم صناعة النقل الجوي المصرى .. مشيراً إلى أن الوزارة لاتدخر جهداً فى استقطاب مزيد من حركة الركاب وتنشيط الحركة الجوية والسياحية القادمة إلي المطارات المصرية

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به شركه مصر للطيران العضو الفعال بتحالف ستار العالمى والممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. كما تم استعراض الدور الذي يقوم به مطار القاهرة الدولى كمطار محوري بالمنطقة في إطار خطة وزارة الطيران للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية ورفع كفاءتها وفق رؤية الدولة المصرية

وقد أعرب رئيس تحالف ستار عن سعادته بلقاء وزير الطيران المدنى حيث قدم التهنئة له بمناسبة نجاح وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة فى خروج مؤتمر المناخ COP27 بما يليق بمكانة مصر عالميا .. وأكد جيفرى جو أهمية الدور الذي تقوم به مصر للطيران في التحالف من دعم وتطوير للخدمات المقدمة للركاب لجعل تجربة السفر أكثر راحة وسهولة.

يذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران العالمية ويضم حاليا 26 شركة طيران من بينها «مصر للطيران» التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتمتد شبكة خطوط أعضائه لأكثر من 1300 مطارا في 195 دولة حول العالم.