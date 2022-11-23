إيفانكا ترامب تنشر صورا من زيارتها لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نشرت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، صورا مع أسرتها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم للأقصر، وعلقت على الصور التى نشرتها عبر تويتر قائلة :"نستكشف عجائب مدينة الأقصر".
وسابقا حرصت إيفانكا ترامب على نشر صورة لها من زيارتها إلى مصر مع عائلتها من أمام الأهرامات، وكتبت إيفانكا معلقة على الصورةـ "يوم في الأهرامات وقت خاص جدًا لاستكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي"
وفي وقت سابق، قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إنها لا تخطط للعوده للعمل السياسي في الليلة التي أعلن فيها والدها ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024.
في مقابلة مع فوكس نيوز، قالت ايفانكا ترامب: "أنا أحب والدي كثيرًا.. هذه المرة اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. لا أخطط للانخراط في السياسة"، وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية".
وخلال حديثها اكدت ايفانكا ترامب أنها قريبة جدا من والدها، إلا أنها تحب حياتها الحالية، وقالت: "لقد لعبت العديد من الأدوار على مر السنين.. ولكن دور الابنة هو أحد أكثر الأدوار عنصريًا وتأثيرًا.. أنا أحب هذه المرة مع أطفالي .. أحب الحياة في ميامي والحرية والخصوصية مع العودة إلى القطاع الخاص.. لقد كانت هذه واحدة من أعظم الأوقات في حياتي."