إيفانكا ترامب تنشر صورا من زيارتها لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نشرت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، صورا مع أسرتها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم للأقصر، وعلقت على الصور التى نشرتها عبر تويتر قائلة :"نستكشف عجائب مدينة الأقصر".

وسابقا حرصت إيفانكا ترامب على نشر صورة لها من زيارتها ‏إلى مصر مع عائلتها من أمام الأهرامات، وكتبت إيفانكا معلقة على الصورةـ "يوم في الأهرامات وقت خاص جدًا لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي"‏

وفي وقت سابق، قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إنها ‏لا تخطط للعوده للعمل السياسي في الليلة التي أعلن فيها والدها ترشحه لانتخابات ‏الرئاسة عام 2024.‏

في مقابلة مع فوكس نيوز، قالت ايفانكا ترامب: "أنا أحب والدي كثيرًا.. هذه المرة ‏اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. لا ‏أخطط للانخراط في السياسة"، وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك ‏خارج الساحة السياسية".‏

وخلال حديثها اكدت ايفانكا ترامب أنها قريبة جدا من والدها، إلا أنها تحب حياتها ‏الحالية، وقالت: "لقد لعبت العديد من الأدوار على مر السنين.. ولكن دور الابنة هو أحد ‏أكثر الأدوار عنصريًا وتأثيرًا.. أنا أحب هذه المرة مع أطفالي .. أحب الحياة في ميامي ‏والحرية والخصوصية مع العودة إلى القطاع الخاص.. لقد كانت هذه واحدة من أعظم ‏الأوقات في حياتي."‏