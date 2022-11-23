حياة كريمة تنظم الحوار المجتمعي بالوحدة المحلية ولاد سيف مركز بلبيس، محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة السيد العقيد : احمد وفا ،

د/ أحمد محمد السلاوى منسق مركز بلبيس بالشرقية بحياة كريمة

وا/سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية أولاد سيف، وقد دار حوار مجتمعي مكثف شارك فيه أكثر من ٨٠٠ مواطن بجميع الفئات من رجال ونساء وشباب ورجال دين وقيادات طبيعية، حول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي ستغير تلك القري في القطاعات المختلفة المستهدفة.