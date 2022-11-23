”القوى العاملة”: توعية وتثقيف ومتابعة للتدريب المهنى بالوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن عقد ندوة توعية بعنوان "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ "، وندوة تثقيفية للعاملين بمجموعة شركات بالخارجة ومشاركة الأزهر الشريف بالخارجة ، بالإضافة إلى متابعة الدورة التدريبية لعدد 15 متدرب على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بمركز الداخلة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، فى تقريره للوزارة، أن المديرية إستكملت سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول جميع ملفاتها للعاملين بالشركات ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية والاهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصادياً ، حيث قامت بعقد ندوة توعية لاصحاب المخابز والعاملين بها تحت عنوان "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وأثرها على المناخ" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة وتوفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى ، بحضور 24 عامل .

وأضاف مدير المديرية ، بتنفيذ ندوات توعية للمساواة بين الجنسين تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة نفذها مكتب التفتيش العمالي بالخارجة ، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، و اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة .

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تم متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بمركز الداخلة لـ 5 متدرب على مهنة التوصيلات الكهربائية ، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن خطة المديرية للعام 2022 – 2023 .